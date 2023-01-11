В Башкирии проводят расследование после гибели младенца в больнице Стерлитамака

Центральный аппарат СК России и прокуратура Башкирии проводят проверку по факту гибели 4-месячного ребёнка, родители которого не единожды обращались за помощью к врачам.

Как следует из материалов уголовного дела, младенца несколько раз доставляли в больницу № 1 города Стерлитамак. Во время первого посещения маму с ребёнком отправили домой после необходимых манипуляций хирурга. Этой же ночью родителям пришлось вызывать скорую помощь, но приехавший фельдшер не обнаружил экстренных показаний для госпитализации.

Уже утром родители самостоятельно отвезли малыша в детскую хирургию, где его состояние резко ухудшилось.

"Ребёнок в приемном покое больницы потерял сознание и был срочно госпитализирован в реанимацию, где на рентген-снимке грудной клетки была впервые выявлена диафрагмальная грыжа с ущемлением и развитием осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы", — цитирует пресс-службу регионального минздрава издание mkset.ru.

Все необходимые реанимационные мероприятия не дали результата, и ребёнок скончался. Минздрав Башкирии уточнил, что данный диагноз отличается высокой летальностью и "молниеносным" развитием осложнений.

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