Жительница Екатеринбурга оставила дочь-диабетика без инсулина, девочка умерла

Правоохранительные органы подозревают 50-летнюю жительницу Екатеринбурга в намеренном оставлении без инсулина своей 10-летней дочери, в результате чего девочка скончалась.

По версии следствия, мать умышленно не давала лекарство ребёнку, хотя была прекрасно осведомлена, что инсулин ей жизненно необходим, так как врачи поставили девочке диагноз сахарный диабет.

"В какой-то момент мать решила не покупать ей лекарства, аргументировав это ненадобностью", — сообщает издание tagilcity.ru.

В результате действий женщины ребёнок скончался 17 ноября. Расследование уголовного дела закончено и материалы переданы в суд. Согласно действующему законодательству, екатеринбурженке грозит два года тюрьмы.

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