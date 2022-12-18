В результате работы системы ПВО в Белгороде погиб один человек

Срабатывание системы ПВО в Белгородской области привело к гибели одного человека. Об этом сообщили власти региона, добавив, что, помимо этого, ранения получили ещё семь человек.

Семеро пострадавших госпитализированы и находятся под наблюдением медиков.

18 декабря в небе над Белгородом прогремели девять взрывов, как ранее сообщили РИА Новости. Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил факт работы системы ПВО над городом, сообщив о четырёх пострадавших, о которых было известно на тот момент.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.