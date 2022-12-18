Срабатывание системы ПВО в Белгородской области привело к гибели одного человека. Об этом сообщили власти региона, добавив, что, помимо этого, ранения получили ещё семь человек.
Семеро пострадавших госпитализированы и находятся под наблюдением медиков.
18 декабря в небе над Белгородом прогремели девять взрывов, как ранее сообщили РИА Новости. Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил факт работы системы ПВО над городом, сообщив о четырёх пострадавших, о которых было известно на тот момент.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В июле начальник Генштаба ВС РФ приезжал на передовую в зону СВО. Об стало известно Киеву, но США остановили попытку покушения.