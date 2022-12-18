Гладков: над Белгородом и областью сработала система ПВО

Хлопки, которые слышали 18 декабря жители Белгорода — это следствие работы системы ПВО над городом и областью. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона добавил, что на земле есть четверо пострадавших, которые в данный момент получают необходимую медицинскую помощь.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Есть последствия на земле. На данный момент известно о четырех пострадавших. Бригады медиков доставляют их в больницу", — написал Гладков в своём Telergam-канале.

Губернатор добавил, что сейчас находится в центре событий, и пообещал сообщить подробности произошедшего позже.

Ранее РИА Новости сообщили о взрывах в небе над Белгородом, которые прогремели около 13 часов.

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