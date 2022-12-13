В Ростовской области посадили подбитый ПВО Украины российский самолёт

В Ростовской области пилоту героически удалось посадить самолёт Су-25, который по информации СМИ якобы был подбит украинскими ПВО.

У машины, вероятно, могли отказать шасси и электрооборудование, пишет rostovgazeta.ru.

"Кроме того, не сработал выпуск шасси, из-за чего пилоту нужно было катапультироваться. Но он принял решение попробовать добраться до аэродрома в Морозовске", — передаёт издание.

Отмечается, что пилот не пострадал. Отметим, что официального подтверждения информации, пока не было.

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