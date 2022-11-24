Junge Welt: украинцы избили двух жителей Берлина за русский язык

В Берлине в районе Фридрихсхайн украинцы избили двух местных жителей, которые говорили на русском языке. Инцидент произошёл в ночь на субботу, когда русскоязычный житель Берлина и его спутница ждали такси около ресторана. Навстречу вышла группа из пяти человек с сине-жёлтым флагом и обвинила пару в поддержке Москвы.

Радикалы нанесли несколько ударов разбитой бутылкой по мужчине, а женщину повалили на асфальт и опрыскали из газового баллончика. Пострадавшие утверждают, что не делали никаких политических заявлений и не вступали в дискуссию с украинцами.

"Нападение не было единичным случаем. Прибывшие на место происшествия полицейские заявили, что за несколько недель до этого украинские националисты неоднократно совершали аналогичные нападения на русскоговорящих людей", — сообщается в материале Junge Welt.