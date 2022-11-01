Неизвестный мужчина избил украинца за тризуб на шапке в Берлине

Житель Украины по имени Евгений рассказал журналистам, что в Германии на него напал неизвестный мужчина. По его словам, дебошира возмутил тризуб, который был изображён на вязаной шапке пострадавшего.

Инцидент произошёл в одном из торговых центров Берлина. Мужчина увидел основной элемент украинского герба на головном уборе Евгения и угрожал расправой.

Украинец начал снимать претензии на телефон, однако это ещё больше вывело из себя недовольного посетителя ТЦ. Он набросился на Евгения, несколько раз ударил по лицу и убежал.

Занялась ли этим делом берлинская полиция остаётся неизвестным.