Житель Украины по имени Евгений рассказал журналистам, что в Германии на него напал неизвестный мужчина. По его словам, дебошира возмутил тризуб, который был изображён на вязаной шапке пострадавшего.
Инцидент произошёл в одном из торговых центров Берлина. Мужчина увидел основной элемент украинского герба на головном уборе Евгения и угрожал расправой.
Украинец начал снимать претензии на телефон, однако это ещё больше вывело из себя недовольного посетителя ТЦ. Он набросился на Евгения, несколько раз ударил по лицу и убежал.
Занялась ли этим делом берлинская полиция остаётся неизвестным.
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