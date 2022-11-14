Во Владикавказе полицейского заподозрили в халатности, из-за которой погиб задержанный. Об этом рассказали правоохранители.
В июне этого года мужчина во время конфликта напал на гражданина и стал фигурантом уголовного дела. Предполагаемый преступник попал в больницу из-за раны на руке. Сын пострадавшего человека ударил обвиняемого ножом, а друг жертвы выстрелил в злоумышленника из пистолета.
Как заявили в newstracker.ru, правоохранители завели против полицейского, который, предположительно, не обеспечил задержанному охрану, уголовное дело.
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