Оперуполномоченный из Нижнего Тагила попался на получении взятки, переданной ему торговцем запрещёнными веществами.
Задержанный сотрудниками УФСБ служитель порядка как раз занимался борьбой с наркоторговлей, пишет tagilcity.ru. Сумма принятой им взятки составила 100 тысяч рублей. Именно во столько задержанный оценил прекращение уголовного дела, касающегося нижнетагильского наркоторговца.
Правоохранителя-коррупционера пока не арестовали, однако в ближайшее время он будет уволен, также в отношении него будет открыто уголовное дело за взяточничество.
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