Полицейский из Нижнего Тагила попался на взятке от наркоторговца

Оперуполномоченный из Нижнего Тагила попался на получении взятки, переданной ему торговцем запрещёнными веществами.

Задержанный сотрудниками УФСБ служитель порядка как раз занимался борьбой с наркоторговлей, пишет tagilcity.ru. Сумма принятой им взятки составила 100 тысяч рублей. Именно во столько задержанный оценил прекращение уголовного дела, касающегося нижнетагильского наркоторговца.

Правоохранителя-коррупционера пока не арестовали, однако в ближайшее время он будет уволен, также в отношении него будет открыто уголовное дело за взяточничество.