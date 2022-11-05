В Крыму загорелось кафе на горе Ай-Петри: площадь пожара — более 600 кв.м.

В Крыму горит заведение общепита на горной вершине Ай-Петри.

Площадь пожара составляет более 600 кв. м.

О пожаре сообщают очевидцы. Они рассказывают, что пожар произошёл в кафе на горе Ай-Петри в населённом пункте Охотничье. Огонь перекинулся на постройки, расположенные рядом с общественным заведением.

О пострадавших и о причине пожара пока не сообщается. На месте возгорания работают пожарные.

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