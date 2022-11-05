В Крыму горит заведение общепита на горной вершине Ай-Петри.
Площадь пожара составляет более 600 кв. м.
О пожаре сообщают очевидцы. Они рассказывают, что пожар произошёл в кафе на горе Ай-Петри в населённом пункте Охотничье. Огонь перекинулся на постройки, расположенные рядом с общественным заведением.
О пострадавших и о причине пожара пока не сообщается. На месте возгорания работают пожарные.
Ранее в Костроме при пожаре в ночном клубе "Полигон" погибли люди.
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