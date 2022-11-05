В Костроме при пожаре в ночном клубе "Полигон" погибли пять человек, ещё четверо пострадали, сообщили в региональных экстренных службах.
"Погибло пять человек, четверо пострадало", — передаёт РИА Новости.
Трагедия произошла в ночь на субботу, 5 ноября. Известно, что 250 человек эвакуировали из горящего здания.
Огонь охватил площадь в 3,5 тысячи квадратных метров. Пламя ликвидируют 50 специалистов и 20 единиц техники.
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