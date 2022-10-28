Четыре сторонника украинских националистов арестованы за подготовку террористического акта на административном объекте в Ставропольском крае. Об этом сообщили в ФСБ России.
В результате обыска в домах задержанных изъяли взрывные устройства, оружие и литературу по организации беспорядков.
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