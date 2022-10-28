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На Ставрополье арестовали сторонников киевского режима за подготовку теракта

Происшествия

Четыре сторонника украинских националистов арестованы за подготовку террористического акта на административном объекте в Ставропольском крае. Об этом сообщили в ФСБ России. 

В результате обыска в домах задержанных изъяли взрывные устройства, оружие и литературу по организации беспорядков.

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Автор: Мария Карева
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