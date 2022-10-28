На Ставрополье арестовали сторонников киевского режима за подготовку теракта

Четыре сторонника украинских националистов арестованы за подготовку террористического акта на административном объекте в Ставропольском крае. Об этом сообщили в ФСБ России.

В результате обыска в домах задержанных изъяли взрывные устройства, оружие и литературу по организации беспорядков.