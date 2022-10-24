Фронтовой истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел катастрофу в Ейске после попадания птиц в силовую установку, пришли к выводу эксперты.
Во время взлёта курс самолёта пересекла стая чаек, и двух особей затянуло в двигатели, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах. После происшествия одна из турбин истребителя загорелась, что и стало причиной крушения.
"Их (птиц. — Прим. ред.) останки найдены экспертами при осмотре обломков самолета", — приводит издание слова собеседника.
Катастрофа в Ейске произошла 17 октября. Бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом во время учебно-тренировочного полёта. В результате возникшего пожара погибло 15 человек.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Промежуточные выборы в Конгресс США станут "точкой невозврата" для Байдена, считает индийский аналитик.