Количество погибших в результате ЧП в Ейске выросло до 15 человек

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова сообщила о смерти 51-летнего мужчины, которого медики доставили в больницу после крушения самолёта Су-34 в Ейске.

"Всего погибли 15 человек, в том числе трое детей", — подчеркнула замглавы российского региона.

По данным властей, госпитализированы 25 человек.

Ранее Минькова рассказывала о состоянии 51-летнего мужчины с 80% ожогами тела. По словам чиновницы, пациент сломал конечности и отравился угарным газом. Гражданин дышал с помощью аппарата искусственной вентиляции лёгких, отметила политик.