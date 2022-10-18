Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова сообщила о смерти 51-летнего мужчины, которого медики доставили в больницу после крушения самолёта Су-34 в Ейске.
"Всего погибли 15 человек, в том числе трое детей", — подчеркнула замглавы российского региона.
По данным властей, госпитализированы 25 человек.
Ранее Минькова рассказывала о состоянии 51-летнего мужчины с 80% ожогами тела. По словам чиновницы, пациент сломал конечности и отравился угарным газом. Гражданин дышал с помощью аппарата искусственной вентиляции лёгких, отметила политик.
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