Опубликованные спутниковые снимки Крымского моста, сделанные после взрыва на переправе, подтверждают основную версию происшествия.
Накануне эксперты высказывали предположение, что упавшие в воду пролеты автомобильной части моста говорят об атаке подводного беспилотника-камикадзе, который врезался в одну из опор. Новые фотографии, сделанные из космоса, наглядно показывают следы гари на дорожном полотне, а значит взрыв произошёл сверху.
"Все-таки, если судить по обгоревшему полотну, взрыв был на нем, а не под ним", — отметил российский военкор Александр Коц.
Ранее специалисты высказали предположение, что взорвав газопроводы "Северный поток" и обеспечив Киев разведданными для атаки на Крымский мост, Соединенные Штаты начали "Первую инфраструктурную войну".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Вице-спикер Государственной Думы Пётр Толстой рассказал об украинских объектах, которые надо уничтожить в ответ на теракт на Крымском мосту.