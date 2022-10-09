Спутниковые снимки Крымского моста опровергают версию с подводным беспилотником

Опубликованные спутниковые снимки Крымского моста, сделанные после взрыва на переправе, подтверждают основную версию происшествия.

Накануне эксперты высказывали предположение, что упавшие в воду пролеты автомобильной части моста говорят об атаке подводного беспилотника-камикадзе, который врезался в одну из опор. Новые фотографии, сделанные из космоса, наглядно показывают следы гари на дорожном полотне, а значит взрыв произошёл сверху.

"Все-таки, если судить по обгоревшему полотну, взрыв был на нем, а не под ним", — отметил российский военкор Александр Коц.

Ранее специалисты высказали предположение, что взорвав газопроводы "Северный поток" и обеспечив Киев разведданными для атаки на Крымский мост, Соединенные Штаты начали "Первую инфраструктурную войну".