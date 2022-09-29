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Рогов: в Мелитополе украинские боевики взорвали самодельную бомбу возле школы

Происшествия

В Мелитополе украинские спецслужбы взорвали самодельное взрывное устройство около учебного заведения, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Рогов: в Мелитополе украинские боевики взорвали самодельную бомбу возле школы

По его словам, взрыв произошел около 8.00 утра, а сама бомба была закреплена на дереве и сработала при приближении автомобиля.

Рогов рассказал, что транспортное средство повреждено, но водитель отделался лёгкими травмами. Сейчас место происшествия осматривают компетентные органы.

"Жертвами этой диверсии могли стать любые люди, проходящие или проезжающие мимо. СВУ (самодельное взрывное устройство — Прим. ред.) было начинено поражающими элементами", — пояснил представитель региональной администрации.

С помощью терактов Киев надеется посеять панику и недоверие к российским властям, уверен Рогов.

Ранее американские эксперты предположили, что Москва может отложить объявление о присоединении освобождённых территорий.

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Автор: Антон Уткин
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