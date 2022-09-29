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ISW: Москва может отложить объявление о присоединении освобожденных территорий

Мир

Российские власти могут отложить объявление о присоединении к РФ освобождённых от националистов бывших территорий Украины, предположили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

ISW: Москва может отложить объявление о присоединении освобожденных территорий

По мнению заокеанских экспертов, в Кремле пока продолжается подготовка административной организации процесса, но в качестве наиболее вероятной даты всё ещё называется 30 сентября.

В своей регулярной сводке специалисты ISW также отмечают, что союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР ведут успешные штурмовые действия по освобождению территорий Донецкой Народной Республики.

Что касается ВСУ, аналитики сообщают о "продолжении позиционных боёв украинскими войсками в неустановленных местах" на Херсонском направлении.

Раннее военный эксперт предположил, что битва за Красный Лиман станет новым генеральным сражением спецоперации ВС РФ на Украине.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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