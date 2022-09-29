В Новосибирске пытались поджечь здание военного комиссариата

В Новосибирске пытались поджечь здание военного комиссариата по Кировскому и Ленинскому районам города. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как пояснил военком Новосибирской области Евгений Кудрявцев, утром 29 сентября в окна военкомата бросили бутылки, в которых находилась зажигательная смесь. По его словам, сотрудники экстренных служб быстро ликвидировали начавшееся возгорание.

В правительстве региона добавили, что подозреваемого уже задержали, с ним работают следователи.