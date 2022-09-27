Магаданский военком отправлен в отставку из-за ошибок при частичной мобилизации

Военного комиссара Магаданской области отправили в отставку из-за ошибок, допущенных при организации частичной мобилизации. Об этом заявил глава региона Сергей Носов.

В интервью РИА Новости он отметил, что сейчас обязанности военкома исполняет профессиональный офицер из Восточного округа. Ему удалось стабилизировать ситуацию с частичной мобилизацией на территории Магаданской области, пояснил губернатор.

"Он поставил всё на свои места", — подчеркнул Носов.

Кроме того, руководитель региона добавил, что сейчас осуществляется подбор постоянного военного комиссара. По словам Носова, за последние годы в системе воинского учёта Магаданской области были допущены серьёзные нарушения, которые нужно оперативно устранить.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая с обращением по поводу ситуации в республиках Донбасса, объявил частичную мобилизацию. На службу планируется призвать 300 тысяч резервистов.