Клишас: понятие "частичная мобилизация" уже есть в законе, поправки не нужны

Новые поправки в российское законодательство, связанные с понятием "частичная мобилизация", не требуются, заявил сенатор Андрей Клишас.

В интервью РИА Новости он отметил, что этот термин уже закреплён в действующих законах РФ. Как пояснил член Совфеда, мобилизация в стране может быть либо общей, либо частичной. Это отражено в соответствующих документах, указал Клишас.

"Никаких поправок не нужно", — подчеркнул сенатор.

21 сентября президент России Владимир Путин, выступая с обращением по поводу ситуации в Донбассе, объявил частичную мобилизацию. При этом он добавил, что на службу будут призваны лишь те люди, у которых есть опыт ведения боевых действий.

По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в ходе проведения частичной мобилизации планируется призвать 300 тысяч резервистов.