Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Бердянске у своего гаража найдены убитыми заместитель главы ВГА города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Бойко и его жена Людмила Бойко.
Отмечается, что она была главой городской территориальной избирательной комиссии по проведению референдума.
В настоящее время выясняются детали случившегося, проводятся следственные действия.
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