Рогов: в Бердянске убили замглавы ВГА Бойко и его супругу

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Бердянске у своего гаража найдены убитыми заместитель главы ВГА города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Бойко и его жена Людмила Бойко.

Отмечается, что она была главой городской территориальной избирательной комиссии по проведению референдума.

В настоящее время выясняются детали случившегося, проводятся следственные действия.