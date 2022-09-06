Туристов эвакуировали с камчатского вулкана Ключевской

Оставшихся в живых туристов спасатели эвакуировали с вулкана Ключевской на Камчатке. Сообщается, что троих пострадавших россиян спустят на вертолёте.

Ранее стало известно, что спасатели добрались до выживших на сопке туристов. Выяснилось, что у одного из них сильное обморожение рук и ног.

Оставшийся турист на высоте 4200 метров не подавал признаков жизни, рассказал выживший гид, сообщили в Центре обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ЦОД) в Камчатском крае.