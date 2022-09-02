Суд запретил садиться за руль водителю мусоровоза, сбившего двух девочек

Суд принял решение касательно водителя мусоровоза, совершившего наезд на двух девочек в Истре. Ему запрещено управлять транспортным средством на время следствия.

"Водителю мусоровоза, совершившему ДТП в городском округе Истра, в результате которого погибла девочка 2019 года рождения, судом избрана мера пресечения – запрет определенных действий", - объявила журналистам глава пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Первого сентября две маленькие девочки, переходившие дорогу в неположенном месте, были сбиты мусоровозом. В результате один из детей погиб.