Суд принял решение касательно водителя мусоровоза, совершившего наезд на двух девочек в Истре. Ему запрещено управлять транспортным средством на время следствия.
"Водителю мусоровоза, совершившему ДТП в городском округе Истра, в результате которого погибла девочка 2019 года рождения, судом избрана мера пресечения – запрет определенных действий", - объявила журналистам глава пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Первого сентября две маленькие девочки, переходившие дорогу в неположенном месте, были сбиты мусоровозом. В результате один из детей погиб.
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