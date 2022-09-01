Движение судов в Босфорском проливе 1 сентября вечером было приостановлено из-за случившегося ЧП.
Об этом сообщили турецкие власти.
По данным береговой охраны Турции, судно, направлявшееся в Стамбул с Украины, село на мель, цитирует Анкару РИА Новости.
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