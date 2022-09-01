Движение судов в Босфорском проливе приостановлено из-за украинского корабля

Движение судов в Босфорском проливе 1 сентября вечером было приостановлено из-за случившегося ЧП.

Об этом сообщили турецкие власти.

По данным береговой охраны Турции, судно, направлявшееся в Стамбул с Украины, село на мель, цитирует Анкару РИА Новости.