Турист из Перми утонул в акватории Гагры в Абхазии.
Пресс-служба республиканского МЧС сообщает, что 37-летний житель Перми Дмитрий Порозов утонул в акватории Гагры. Тело Порозова было доставлено в местный морг. Причины трагедии устанавливаются.
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