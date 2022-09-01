В акватории Гагры в Абхазии утонул турист из Перми

Турист из Перми утонул в акватории Гагры в Абхазии.

Пресс-служба республиканского МЧС сообщает, что 37-летний житель Перми Дмитрий Порозов утонул в акватории Гагры. Тело Порозова было доставлено в местный морг. Причины трагедии устанавливаются.