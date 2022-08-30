При пожаре в больнице Новосибирска в своей палате заживо сгорел пациент

При пожаре погиб пациент Городской клинической больнице скорой медицинской помощи №2. Мужчина сгорел заживо.

Отмечается, что кроме сгоревшего заживо 53-летнего пациента больше никто не пострадал.

"По словам сотрудников медицинского учреждения, сработала пожарная сигнализация в одной из палат, когда они прибыли на место, то увидели пациента, тело которого было объято пламенем", — передаёт Ngs. ru

Мужчину с неизлечимым заболеванием лёгких уже должны были выписывать домой, но он сообщил, что идти ему некуда. В МЧС рассматривают вариант суицида из-за тяжёлой жизненной ситуации, начата проверка.