В Челябинске женщину задержали за незаконную покупку валюты

В Челябинске сотрудники полиции задержали женщину за незаконную банковскую деятельность. Она занималась покупкой долларов у физических лиц в своей машине. Об этом пишет издание kursdela.biz со ссылкой на пресс-службу МВД Челябинской области.

Отмечается, что 54-летняя гражданка скупала иностранную валюту не в банках, а у частных лиц. Кроме того, валюту она приобретала не по официальному курсу, а по курсу, о котором продавец и покупатель заранее условились.

Подозреваемая была задержана в тот момент, когда намеревалась купить доллары США на общую сумму в 1 миллион рублей.

По данным следствия, женщина успела нелегально скупить от 10 до 30 тысяч долларов США. Ей грозит уголовное преследование и наказание в виде лишения свободы, сроком до 7 лет.