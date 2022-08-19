В Челябинске сотрудники полиции задержали женщину за незаконную банковскую деятельность. Она занималась покупкой долларов у физических лиц в своей машине. Об этом пишет издание kursdela.biz со ссылкой на пресс-службу МВД Челябинской области.
Отмечается, что 54-летняя гражданка скупала иностранную валюту не в банках, а у частных лиц. Кроме того, валюту она приобретала не по официальному курсу, а по курсу, о котором продавец и покупатель заранее условились.
Подозреваемая была задержана в тот момент, когда намеревалась купить доллары США на общую сумму в 1 миллион рублей.
По данным следствия, женщина успела нелегально скупить от 10 до 30 тысяч долларов США. Ей грозит уголовное преследование и наказание в виде лишения свободы, сроком до 7 лет.
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