Экономист: ЦБ снимет запрет на продажу наличной валюты, когда всё образуется

В России не экономический, а геополитический кризис. Он может длиться годами, а может решиться через полгода-год.

Так прокомментировал решение Центробанка России о продлении ограничений на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года экономист Георгий Остапкович в беседе с RT.

Эксперт считает, что Центробанк ждёт развития процесса.

Если процесс начнёт реализовываться через месяц-два-три, то дату он может перенести на 1 января 2023 года, пояснил аналитик.

По его мнению, возможным выводить доллар в прямую продажу и подключать население ЦБ не считает, поскольку фон экономической неопределённости сейчас очень высокий, и непонятно, как поведут себя люди.

Нормальную продажу запустят, когда всё более-менее образуется, заключил собеседник издания.