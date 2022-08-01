В России не экономический, а геополитический кризис. Он может длиться годами, а может решиться через полгода-год.
Так прокомментировал решение Центробанка России о продлении ограничений на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года экономист Георгий Остапкович в беседе с RT.
Эксперт считает, что Центробанк ждёт развития процесса.
Если процесс начнёт реализовываться через месяц-два-три, то дату он может перенести на 1 января 2023 года, пояснил аналитик.
По его мнению, возможным выводить доллар в прямую продажу и подключать население ЦБ не считает, поскольку фон экономической неопределённости сейчас очень высокий, и непонятно, как поведут себя люди.
Нормальную продажу запустят, когда всё более-менее образуется, заключил собеседник издания.
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