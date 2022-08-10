Житель Нижнего Новгорода потерял миллион рублей, нарвавшись на лже-инвесторов

32-летний житель Нижнего Новгорода потерял один миллион рублей, желая инвестировать в выгодные проекты.

Как пишет newsnn.ru, в нижегородском ГУ МВД пояснили, что незадачливый инвестор стал жертвой мошенников.

Мужчина рассказал полицейским, что решил получить прибыль со своих сбережений. Для этого он разыскал в Сети подходящее объявление о получении дохода посредством инвестирования. Не подозревая ничего плохого, нижегородец нажал указанную ссылку, прошёл процедуру регистрации, после чего ему позвонил "менеджер". Неизвестный объяснил, что в его обязанности входит помощь начинающим инвесторам на первых этапах.

"Агент" предложил мужчине для начала вложить в проект 500 тысяч рублей. После этого он доказал нижегородцу, что дела у него идут успешно, и убедил сделать ещё довложения для получения ещё большей прибыли.

Через время "менеджер" просто перестал выходить на связь, а обманутый нижегородец пошёл в полицию.

На мошенников уже заведено уголовное дело, их ищут.