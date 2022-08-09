Специалист по кибербезопасности рассказал, как разорить телефонных аферистов

Телефонные мошенники с новой силой атакуют россиян, несмотря на то, что их схемы давно известны. Эксперт советует не бросать трубку, а побеседовать с аферистами.

Такую необычную рекомендацию даёт эксперт по кибербезопасности движения "Сильная Россия" Алексей Курочкин.

Он объяснил, что мошенники платят за звонок в среднем от 1 до 2 рублей.

Ранее IT-эксперт объяснил, как защититься от ссылок мошенников.

"Безлимитные звонки весьма условные, если по ним начинают часто звонить, то операторы их сразу прикрывают. Особенно если это межгород или звонят из Украины. Кроме того, надо учитывать расходы на операторов, оборудование свет и прочее. Так вот, если 1 млн человек, поднимет трубку и поговорит с мошенниками 1 минуту, поприкалывается над ними, то мошенники потратят 1 млн рублей", — цитирует слова Курочкина Общественная Служба Новостей.

При этом доход любителей развести граждан на деньги составит, возможно, пару сотен тысяч рублей.

В итоге аферистам станет невыгодно обманывать граждан таким способом.

Специалисты банковской сферы рекомендуют не вступать в диалоги со злоумышленниками, так как те умеют хорошо манипулировать. Включение в беседу — это реальный риск.