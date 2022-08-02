Оренбургские мошенники обманули балерину на 130 тысяч рублей

В Оренбурге на удочку телефонным аферистам попалась 37-летняя балерина.

Как сообщает 56orb.ru, артистку балета обокрали старым проверенным среди мошенников способом. Пострадавшая сама написала заявление в полицию после того, как обнаружила пропажу денег со своего счёта после разговора по телефону с неизвестными.

Ничего нового мошенники не делали — они просто позвонили девушке, назвавшись сотрудниками банка. Незнакомцы предупредили, что от имени клиентки якобы совершаются непонятные денежные операции. А чтобы легенда звучала убедительнее, мошенники переключили балерину на представителя самой "службы безопасности банка", которая подтвердила, что кто-то якобы представился клиенткой и хотел получить кредитную карту с увеличенным лимитом.

Далее уже порядком встревоженной жертве аферисты "в целях безопасности" предложили переместить её финансовые средства на новый "безопасный счёт", что она и сделала, сняв со своего счёта 130 тысяч рублей и положив их при помощи банкомата на новые номера, которые заботливо подсказали ей обманщики.

По поводу произошедшего полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество".