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Жительница Удмуртии лишилась более двух миллионов рублей из-за мошенников

Происшествия

В Можге Удмуртии телефонные мошенники украли свыше двух миллионов рублей. Злоумышленники позвонили 44-летней местной жительнице и представились московскими правоохранителями.

Преступники сказали женщине, что её деньги пытаются похитить. Мошенники убедили жертву якобы для защиты средств оформить кредит на 2,6 миллиона рублей, снять их и отправить всю сумму на счёт "следователей".

"Реальную причину займа попросили не говорить, чтобы не спугнуть преступников", — написали в udm-info.ru.

Россиянка поняла, что её обманывают, когда злоумышленники позвонили ей второй раз. Она обратилась в полицию. Правоохранители завели дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Ранее преступники получили 60 тысяч рублей от жителя Ижевска. Мужчина пытался забронировать отель.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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