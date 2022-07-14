В Можге Удмуртии телефонные мошенники украли свыше двух миллионов рублей. Злоумышленники позвонили 44-летней местной жительнице и представились московскими правоохранителями.
Преступники сказали женщине, что её деньги пытаются похитить. Мошенники убедили жертву якобы для защиты средств оформить кредит на 2,6 миллиона рублей, снять их и отправить всю сумму на счёт "следователей".
"Реальную причину займа попросили не говорить, чтобы не спугнуть преступников", — написали в udm-info.ru.
Россиянка поняла, что её обманывают, когда злоумышленники позвонили ей второй раз. Она обратилась в полицию. Правоохранители завели дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".
Ранее преступники получили 60 тысяч рублей от жителя Ижевска. Мужчина пытался забронировать отель.
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