В Абакане мужчина получит штраф за попытку сброситься с телевышки "по любви"

В столице Хакасии - Абакане мужчина залез на 180-тиметровую телевышку, чтобы покончить жизнь самоубийством. Очевидцы рассказали изданию newkhakasiya.online, что он жаловался неразделенную любовь - его бросила вторая половинка.

Сотрудники МЧС и Росгвардии пытались уговорить мужчину спуститься, но это привело к тому, что абаканец забрался еще выше. Он настаивал на встрече с бросившей его девушкой, которая все-таки приехала к телевышке и договорилась с горе-возлюбленным.

На земле мужчину встретили сотрудники полиции, которые, вероятно, выпишут горожанину штраф за хулиганство.