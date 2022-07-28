В столице Хакасии - Абакане мужчина залез на 180-тиметровую телевышку, чтобы покончить жизнь самоубийством. Очевидцы рассказали изданию newkhakasiya.online, что он жаловался неразделенную любовь - его бросила вторая половинка.
Сотрудники МЧС и Росгвардии пытались уговорить мужчину спуститься, но это привело к тому, что абаканец забрался еще выше. Он настаивал на встрече с бросившей его девушкой, которая все-таки приехала к телевышке и договорилась с горе-возлюбленным.
На земле мужчину встретили сотрудники полиции, которые, вероятно, выпишут горожанину штраф за хулиганство.
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