Учащийся седьмого класса сельской школы в Дагестане покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщили в региональном минобрнауки.
"Министр образования и науки Яхья Бучаев выражает соболезнования родным и близким семиклассника Верхне-Казанищенской СОШ №1, покончившего жизнь самоубийством", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По данным министерства, школьник рос в благополучной семье и хорошо учился. В настоящее время сотрудники республиканского МВД устанавливают все детали случившегося.
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