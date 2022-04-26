Школьник в Дагестане покончил с собой

Учащийся седьмого класса сельской школы в Дагестане покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщили в региональном минобрнауки.

"Министр образования и науки Яхья Бучаев выражает соболезнования родным и близким семиклассника Верхне-Казанищенской СОШ №1, покончившего жизнь самоубийством", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным министерства, школьник рос в благополучной семье и хорошо учился. В настоящее время сотрудники республиканского МВД устанавливают все детали случившегося.