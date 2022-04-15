Тюменский школьник задержан за подготовку взрыва

Силовики в Тюмени задержали 14-летнего школьника по подозрению в подготовке взрыва и массовому убийству. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Учащийся восьмого класса привлёк внимание правоохранителей своей активностью в соцсетях, где интересовался запрещённым в РФ движением "Колумбайн". В ходе обысков в доме подростка были обнаружены и изъяты семь ножей, обрезок трубы и килограмм селитры, которая используется для изготовления взрывчатки.

Кроме того, знакомые школьника утверждают, что он признавался в производстве нитроглицерина.

Следствие полагает, что подросток готовился к массовому убийству. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц. В настоящее время он находится в областной психиатрической больнице.