Силовики в Тюмени задержали 14-летнего школьника по подозрению в подготовке взрыва и массовому убийству. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Учащийся восьмого класса привлёк внимание правоохранителей своей активностью в соцсетях, где интересовался запрещённым в РФ движением "Колумбайн". В ходе обысков в доме подростка были обнаружены и изъяты семь ножей, обрезок трубы и килограмм селитры, которая используется для изготовления взрывчатки.
Кроме того, знакомые школьника утверждают, что он признавался в производстве нитроглицерина.
Следствие полагает, что подросток готовился к массовому убийству. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц. В настоящее время он находится в областной психиатрической больнице.
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