Екатеринбурженку, станцевавшую тверк в центре города, арестовали на трое суток

Яна Кэт — блогерша из Екатеринбурга. Ей 21 год, а тверк она преподает уже 4 года и не раз выступала на улицах. После очередного перформанса ее задержали.

По решению суда танцовщице назначили трое суток административного ареста за мелкое хулиганство, рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Я просидела сутки в камере, в четырех стенах под видеонаблюдением, без телефона, без цивилизации. Просто четыре стены и клопы, которые ползают по тебе. Я никому не желаю оказаться в таком месте. Это страшно. Пожалуйста, не нарушайте ничего", — рассказала девушка в своем ТГ-канале.

Девушка рассказала изданию E1.RU, что в 17 лет у неё появилось хобби — танцевать тверк, а после ее начали звать как преподавателя.

"Все гениталии у меня прикрыты были. Я не проститутка — это такой вид танца", — сказала девушка.

Саундтреком для танца была выбрана крайне непристойная песня про мужские гениталии. На вопрос о выборе композиции девушка ответила: "Идея родилась спонтанно".