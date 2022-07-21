Преподавателя из Екатеринбурга задержали за откровенный танец у "Ельцин-центра"

Полиция задержала екатеринбургскую учительницу танцев после экзотического выступления около здания "Ельцин-центра". Вскоре наказание для Яны Кэт выберет суд.

Танцовщица была задержана за нарушение общественного порядка напротив "Ельцин-центра". Сейчас любительница вульгарного танца под названием "тверк" находится в изоляторе временного задержания. Ей грозит штраф или арест до 15 суток.

Недавно подобный танец исполнила темнокожая 29-летняя женщина-сенатор из США, причём сделала это в купальнике, похвастав пышными формами. По словам политолога Вячеслава Никонова, такое поведение высших чиновников Соединённых Штатов подтверждает деградацию элит Запада.

Что касается женщины из Екатеринбурга, для неё это было не первое публичное выступление, сообщает портал tagilcity.ru. Тем не менее Кэт впервые попала в полицию, где была вынуждена переночевать.

Из изолятора танцовщица опубликовала видеообращение к поклонникам, в котором раскаялась в содеянном поступке и посоветовала своим ученикам не исполнять вызывающие танцы на улице.