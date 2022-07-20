Руководитель Курской области Роман Старовойт заявил, что ВСУ атакуют приграничные территории. По словам чиновника, украинские военные обстреливают контрольно-пропускной пункт Крупец.
"Артиллерийский обстрел приграничных территорий Рыльского района идёт со стороны Украины", — сказал глава российского региона.
Вместе с этим губернатор сообщил, что в деревне Городище солдаты повредили линии электропередач, из-за чего местные жители остались без света. Как подчеркнул Старовойт, атака ещё не закончилась. Также он пообещал раскрыть подробности обстрела.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали брянские сёла Новые Юрковичи и Ломаковка.
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