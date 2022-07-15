Руководитель Курской области Роман Старовойт заявил об атаке украинских военных на село Дроновка. По словам политика, в результате миномётного обстрела солдаты повредили линии электропередач.
"Предварительно насчитали больше 25 прилётов", — подчеркнул губернатор.
По его данным, никто не пострадал. Вместе с этим глава российского региона сообщил, что ВСУ повредили жилые дома, здания школы, медпункта, дома культуры и сельского совета. Как отметил чиновник, специалисты скоро восстановят электроснабжение в селе.
Ранее власти Белгорода решили снести 13 частных домов, которые пострадали из-за армии Украины.
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