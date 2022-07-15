ВСУ обстреляли из миномётов курское село Дроновка

Руководитель Курской области Роман Старовойт заявил об атаке украинских военных на село Дроновка. По словам политика, в результате миномётного обстрела солдаты повредили линии электропередач.

"Предварительно насчитали больше 25 прилётов", — подчеркнул губернатор.

По его данным, никто не пострадал. Вместе с этим глава российского региона сообщил, что ВСУ повредили жилые дома, здания школы, медпункта, дома культуры и сельского совета. Как отметил чиновник, специалисты скоро восстановят электроснабжение в селе.

Ранее власти Белгорода решили снести 13 частных домов, которые пострадали из-за армии Украины.