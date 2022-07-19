Во вторник, 19 июля, село Новые Юрковичи, расположенное в Климовском районе Брянской области, подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ.
Глава региона Александр Богомаз сообщил, что атака началась в 05:00 по местному времени. Как пояснил губернатор, жертв и пострадавших нет.
"В результате обстрела повреждён участок автомобильной дороги", — отметил он.
Богомаз подчеркнул: на месте ЧП работают сотрудники оперативных служб.
По информации Mash, приграничное село Ломаковка в Брянской области также находится под обстрелом со стороны украинской армии. Отмечается, что на территории этого населённого пункта горит местная пилорама и ферма, многие дома остались без света.
Кроме того, в селе есть неразорвавшиеся снаряды. Первые удары по Ломаковке были зарегистрированы примерно в 08:00 по местному времени.
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