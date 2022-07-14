В Карелии женщину от укуса ядовитой змеи спасли собаки Муха и Микки

В Лахденпохье Карелии местную жительницу атаковала ядовитая змея. По словам журналистов, её длина составляла один метр.

Как написали в karelinform.ru, женщину спасли собаки Муха и Микки. Их хозяйкой оказалась горожанка Валентина Степанова.

"Пострадавших, кроме змеи, нет", — подчеркнули в местном издании.

Ранее жительница Екатеринбурга встретилась со змеёй в салоне такси. Выяснилось, что водители разыграли клиентку и сняли её реакцию. В компании заявили, что пранкеров уволили. Девушка написала заявление в полицию.