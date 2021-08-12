В Екатеринбурге девушка встретилась со змеёй в салоне такси

Поездка в такси обернулась встречей со змеёй для жительницы Екатеринбурга.

Как сообщает URA.RU, журналистка этого СМИ, возвращаясь поздно вечером с работы, вызвала такси. По словам девушки, водитель был разговорчивым и весёлым. На одном из тёмных участков дороги он вдруг заявил пассажирке, что у нее за спиной "что-то не так". Обернувшись, девушка увидела крупную змею оранжевого цвета, которая выползала в салон такси из багажника по спинке пассажирского сидения.

По словам журналистки, водитель остановил машину, чтобы убрать змею, и открыл багажник, из которого неожиданно вылез ещё один парень и перебрался в салон. Таксист заявил девушке, что они с приятелем блогеры и решили снять реакцию пассажиров на появление змеи.

После происшествия жительница Екатеринбурга обратилась в компанию, к которой относится вызванное ею такси. Там девушке принесли извинения, пообещали разобраться в случившемся и запретить водителю-блогеру выходить на линию. Кроме того, журналистку уверили, что поддержат её в случае обращения к правоохранителям.

Сообщается, что девушка отправила в полицию заявление по поводу происшествия. Ответа пока не поступило.

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