Суд в Новосибирске оставил в силе приговор Бай-Али Солтаханову, который ранее был осуждён на 8,5 года колонии. Об этом сообщает atas. info.
"Суд не удовлетворил апелляционную жалобу адвоката криминального авторитета Бай-Али Солтаханова", — отмечает издание.
По его данным, Солтаханов в апреле был признан виновным по статье о занятии высшего положения в криминальной иерархии. Как полагает следствие, он контролировал обстановку среди заключённых колоний и решал споры между различными группировками.
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