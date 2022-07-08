Суд в Новосибирске оставил в силе приговор криминальному авторитету Солтаханову

Суд в Новосибирске оставил в силе приговор Бай-Али Солтаханову, который ранее был осуждён на 8,5 года колонии. Об этом сообщает atas. info.

"Суд не удовлетворил апелляционную жалобу адвоката криминального авторитета Бай-Али Солтаханова", — отмечает издание.

По его данным, Солтаханов в апреле был признан виновным по статье о занятии высшего положения в криминальной иерархии. Как полагает следствие, он контролировал обстановку среди заключённых колоний и решал споры между различными группировками.