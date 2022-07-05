Педагог из краснодарского детского центра насильно обрезала девочке волосы

В Краснодаре 54-летняя преподавательница иностранного языка, предпринимательница закрыла в туалете девочку и отрезала ей волосы. Об этом рассказала мать пострадавшей.

"Ребёнок пришёл домой с мокрыми штанами, рыдал", — подчеркнула она, передаёт Телеканал "360".

По её словам, напавшая на девочку женщина объяснила свой поступок воспитанием. Во время инцидента мальчики постучали в двери центра и убежали, а пострадавшая осталась, рассказала собеседница издания. После этого сотрудница насильно привела ребёнка в туалет и отрезала волосы.

Мама девочки заявила, что не собирается мстить педагогу. Однако она должна выплатить компенсацию. Предположительно, у ребёнка после этого инцидента появилась психологическая травма.