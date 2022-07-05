В Краснодаре 54-летняя преподавательница иностранного языка, предпринимательница закрыла в туалете девочку и отрезала ей волосы. Об этом рассказала мать пострадавшей.
"Ребёнок пришёл домой с мокрыми штанами, рыдал", — подчеркнула она, передаёт Телеканал "360".
По её словам, напавшая на девочку женщина объяснила свой поступок воспитанием. Во время инцидента мальчики постучали в двери центра и убежали, а пострадавшая осталась, рассказала собеседница издания. После этого сотрудница насильно привела ребёнка в туалет и отрезала волосы.
Мама девочки заявила, что не собирается мстить педагогу. Однако она должна выплатить компенсацию. Предположительно, у ребёнка после этого инцидента появилась психологическая травма.
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