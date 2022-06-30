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Полковник полиции скончался после стоматологической операции

Происшествия

Для начальника Центра технического регулирования и каталогизации НПО "Спецтехника и связь" МВД РФ Павла Колесникова лечение зубов закончилось смертью.

Полковник полиции скончался после стоматологической операции

За зубоврачебную операцию Колесников заплатил полмиллиона рублей, однако хирургическая процедура пошла не по плану.

49-летний сотрудник полиции обратился за помощью в стоматологическую клинику "Экстродент Центр" в Подмосковье. Там ему назначили дорогую операцию под наркозом, которую мужчина не пережил. Процедура установки имплантов и пломб закончилась тем, что Колесникову резко стало плохо.

Полицейского экстренно направили в реанимацию, но спасти его жизнь не удалось. После смерти полковника Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Ранее сообщалось, что школьник в Омске остался без четырёх зубов после того, как врачи неправильно провели пломбирование.

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Автор: Елена Былкина
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