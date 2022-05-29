Мальчик остался без четырёх зубов после похода к стоматологу

Школьник в Омске остался без четырёх зубов после того, как врачи неправильно провели пломбирование, об этом сообщает gorod55.ru.

Отмечается, что мама привела своего сына в детский медицинский центр. На приёме врач "на глаз" определил, что ребёнку нужно запломбировать четыре зуба — никаких снимков специалисты предварительно не сделали.

Один из "вылеченных" зубов начал болеть уже через несколько дней. Мама с ребёнком вновь обратились в клинику. На осмотре уже другой врач без каких-либо инструментов отломила часть зуба и пыталась достать его корни. Из полости рта стала без остановки течь кровь. Специалист не стала продолжать лечение.

Затем в другой клинике женщине объяснили, что все четыре зуба придётся удалить, ведь их лечили неправильно.

Мама подала иск на медицинский центр в районный суд.

Ранее стало известно, что школьница умерла в стоматологической клинике в Тольятти. По данным следствия, девочка 2011 года рождения обратилась в одну из частных стоматологических клиник по поводу кариеса. Лечить зуб ребёнку решили под наркозом. После завершения лечения и отключения аппарата для ингаляционной анестезии врач зафиксировал у школьницы нарушение сердечного ритма. Проведённые медиками реанимационные мероприятия не помогли. Спасти её не удалось.