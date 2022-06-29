Мужчина устроил акт самосожжения у здания администрации Кирова. Его отказались класть в больницу на лечение, таким образом он попытался выразить свой протест. Об этом сообщает издание tagilcity. ru.
Способ, который выбрал мужчина для выражения протеста, очень необычный. По предварительной информации, ему отказали в госпитализации в одной из больниц города, после чего он почему-то решил выразить своё желание именно так.
Сообщается, что в результате попасть в больницу мужчине всё-таки удалось. Сейчас он находится в реанимации, у него диагностирован паралич правой части тела после случившегося.
Спасти жизнь человеку удалось благодаря действиям прохожего, который начал тушить пламя. Также поблизости находились и полицейские, поэтому довольно быстро удалось обнаружить ЧП.
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