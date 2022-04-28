В Армении на акции протеста возмутились поведением украинских беженцев

В Армении прошла акция протеста против поведения беженцев с Украины. Один из выступающих мужчин заявил, что армянский народ против того, что украинцы демонстрируют символы нацистского государства.

"Вас Армения приняла, вас никто отсюда не выгоняет, но мы против того, чтобы вы поднимали символы вражеского нацистского государства", — эмоционально высказался армянин под одобрительные возгласы собравшихся.

Он добавил, что если украинцы будут и дальше продолжать себя так вести, то это будет воспринято как личное оскорбление каждого армянина.

"Если вы не хотите спокойно жить в нашей стране, вы не будете спокойно жить в нашей стране. Если вы приехали к нам домой, вы должны уважать наши традиции!" — заключил выступавший.

Ранее журналистка Максимова рассказала о проблемах, возникших с украинскими беженцами в Германии.