Нетрезвый житель ХМАО собирался взорвать переправу, преградившую путь его лодке

Житель Нефтеюганского района ХМАО спокойно передвигался на лодке по реке Пойк, пока путь ему не преградила переправа. Мужчину неожиданное препятствие привело в такое бешенство, что он захотел его взорвать. Правда, предусмотрительно поставил об этом в известность полицейских.

Как сообщает muksun. fm, лодочник лично позвонил в полицию и потребовал тотчас убрать с его пути понтонную переправу, в противном случае угрожая её взорвать.

"Прибыв на указанное мужчиной место, стражи правопорядка обследовали территорию. Предметов, представляющих опасность, обнаружено не было", — рассказали позже в пресс-службе регионального МВД.

Блюстители порядка быстро отыскали нарушителя порядка, которым оказался выпивший 50-летний местный житель.

Дальнейшая судьба нетрезвого лодочника остаётся неизвестной, как и то, для чего он хотел взорвать переправу.