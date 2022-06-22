Житель Нефтеюганского района ХМАО спокойно передвигался на лодке по реке Пойк, пока путь ему не преградила переправа. Мужчину неожиданное препятствие привело в такое бешенство, что он захотел его взорвать. Правда, предусмотрительно поставил об этом в известность полицейских.
Как сообщает muksun. fm, лодочник лично позвонил в полицию и потребовал тотчас убрать с его пути понтонную переправу, в противном случае угрожая её взорвать.
"Прибыв на указанное мужчиной место, стражи правопорядка обследовали территорию. Предметов, представляющих опасность, обнаружено не было", — рассказали позже в пресс-службе регионального МВД.
Блюстители порядка быстро отыскали нарушителя порядка, которым оказался выпивший 50-летний местный житель.
Дальнейшая судьба нетрезвого лодочника остаётся неизвестной, как и то, для чего он хотел взорвать переправу.
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