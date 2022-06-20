Учителя в ХМАО возмутились новыми правилами начисления зарплаты

Учителя в Урае Ханты-Мансийского автономного округа раскритиковали новую систему начисления зарплаты. Как рассказали педагоги, их доход состоит из оклада и надбавок за эффективность. По мнению преподавателей, далеко не все могут соответствовать критериям.

Как написали в muksun.fm, деньги за эффективность могут составлять 50% заработка. По словам учителей, технический персонал легко получает надбавки, в то время как педагогам в лучшем случае дают 20%. Таким образом уборщица и преподаватель имеют одинаковый доход, отметили в СМИ. Они зарабатывают около 38 тысяч рублей, сказали учителя. При этом в администрации школы новую систему труда оценили положительно.

"Разрабатывалось в соответствии с положением, которое спускалось сверху, с департамента образования", — заявила директор гимназии Наталья Овденко.

Ранее сообщалось, что зарплата тюменских врачей уменьшилась на четыре тысячи рублей. В 2021 году медикам в среднем платили 101 тысячу рублей, в то время как сейчас специалисты получают 96,6 тысяч рублей.